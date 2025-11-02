МИД РФ обвинил международные правозащитные структуры в замалчивании убийств журналистов
Международные организации, призванные защищать права человека, включая Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), ОБСЕ и ЮНЕСКО, игнорируют случаи гибели журналистов. Именно это молчание свидетельствует об их предвзятости и политической ангажированности. Об этом сообщает МИД РФ.
«Поразившая многосторонние правозащитные структуры, такие как УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие, политическая ангажированность выражается в сознательном замалчивании насильственных смертей представителей масс-медиа и выгораживании виновных, разрушает саму идею универсальности принципа прекращения безнаказанности», — говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация делает такие организации, как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, нефункциональными и превращает институты в бесполезные структуры.
