Международные организации, призванные защищать права человека, включая Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН), ОБСЕ и ЮНЕСКО, игнорируют случаи гибели журналистов. Именно это молчание свидетельствует об их предвзятости и политической ангажированности. Об этом сообщает МИД РФ.

«Поразившая многосторонние правозащитные структуры, такие как УВКПЧ ООН, секретариат ЮНЕСКО, ОБСЕ и другие, политическая ангажированность выражается в сознательном замалчивании насильственных смертей представителей масс-медиа и выгораживании виновных, разрушает саму идею универсальности принципа прекращения безнаказанности», — говорится в официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация делает такие организации, как УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, нефункциональными и превращает институты в бесполезные структуры.

Ранее в Совете Федерации назвали ключевое условие национальной безопасности России. Так, зампред палаты Константин Косачёв подчеркнул, что оно состоит в единстве народов страны.