Захарова заявила, что поставки оружия Киеву лишь отдаляют разрешение конфликта

Поставки вооружений Украине, в частности, американских крылатых ракет «Томагавк», не могут привести к урегулированию конфликта. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение телеканала CNN о том, что Пентагон одобрил передачу этого оружия Киеву.

«Очевидно и доказано и нынешней ситуацией, и в целом, что с милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», — заявила дипломат журналистам.

Напомним, по данным CNN, Пентагон одобрил передачу крылатых ракет «Томагавк» Украине, направив соответствующую рекомендацию в Белый дом. Решение о поставках теперь остается за президентом США Дональдом Трампом. Телеканал, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что в Министерстве обороны США считают, будто отправка «Томагавков» не окажет существенного влияния на боеготовность американской армии.