Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 16:11

Захарова заявила, что поставки оружия Киеву лишь отдаляют разрешение конфликта

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Поставки вооружений Украине, в частности, американских крылатых ракет «Томагавк», не могут привести к урегулированию конфликта. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение телеканала CNN о том, что Пентагон одобрил передачу этого оружия Киеву.

«Очевидно и доказано и нынешней ситуацией, и в целом, что с милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», заявила дипломат журналистам.

В Европе заявили, что «Буревестник» долетит до любой точки планеты, в отличие от «Томагавка»
В Европе заявили, что «Буревестник» долетит до любой точки планеты, в отличие от «Томагавка»

Напомним, по данным CNN, Пентагон одобрил передачу крылатых ракет «Томагавк» Украине, направив соответствующую рекомендацию в Белый дом. Решение о поставках теперь остается за президентом США Дональдом Трампом. Телеканал, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что в Министерстве обороны США считают, будто отправка «Томагавков» не окажет существенного влияния на боеготовность американской армии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar