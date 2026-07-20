Мерц назвал серьёзным ущерб репутации ХДС от скандала с уходом Шпана

Масштабная реакция общественности в Германии застала врасплох канцлера Фридриха Мерца. Поводом стал скандал вокруг главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенса Шпана. Канцлер назвал серьёзным ущерб от ситуации и заявил, что не ожидал такой сильной реакции.

«По крайней мере, не в таком масштабе, но, вероятно, это было связано и с его [Шпана] личностью, и с тем, как он об этом сообщил, и это вызвало довольно сильное возмущение», — отметил политик в эфире телеканала ZDF.

Мерц также признал, что эта история нанесла серьёзный ущерб репутации партии ХДС. Для христианских демократов вопрос суррогатного материнства остаётся принципиальным с точки зрения морали и ценностей. Канцлер подчеркнул, что осознал всю сложность ситуации в течение вчерашнего дня. Именно по этой причине руководство партии приняло необходимые решения.

Фридрих Мерц подтвердил, что Йенс Шпан сообщил коллегам об использовании услуг суррогатной матери крайне поздно. При этом канцлер отказался отвечать на вопрос, чувствует ли он себя обманутым своим соратником.

«Я не хочу сейчас здесь публично давать оценку этому, но сам процесс как таковой завершен. Он [Шпан] ушёл в отставку», — резюмировал глава Правительства ФРГ.

Йенс Шпан был близким союзником Фридриха Мерца. Он покинул пост председателя фракции ХДС/ХСС на фоне разгоревшегося скандала из-за суррогатного материнства, которое в Германии запрещено законом. Партия политика выступает категорически против легализации этой процедуры.