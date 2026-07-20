Жительница Константиновки оставила умирающего мужа на дороге, спасаясь от ВСУ

Жительнице Константиновки Ирине пришлось пережить трагедию, от которой не оправиться. Спасаясь от украинских формирований вместе с мужем и другими гражданскими, она была вынуждена оставить супруга умирать прямо на дороге.

Всё произошло во время эвакуации. Прогремел взрыв украинской мины, и мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Саму женщину уберегли от гибели лишь случайность: удар приняли на себя куртка и сумка, висевшие на инвалидной коляске. Она с дрожью в голосе рассказывает о той кошмарной ситуации — супруг упал на дорогу и сказал им идти дальше без него.

Жительнице Константиновки пришлось бросить убитого огнём ВСУ мужа на дороге. Видео © Telegram / RT на русском

«Получилось так, что мы не могли ничего сделать. Если бы остались с мужем, мы бы погибли все», — вспоминает она в разговоре с RT.

Российские военные подтверждают: подразделения противника целенаправленно бьют дронами по гражданским. Эвакуация мирного населения из-под огня остаётся смертельно опасной.

Ранее Life.ru рассказывал, как российские военные на мотоциклах, трижды уходя от атак дронов, вывезли из Константиновки десятилетнюю Софию. Город, служивший одним из ключевых укрепрайонов и узлов снабжения ВСУ в Донбассе, был полностью освобождён в начале июля. Президент России Владимир Путин назвал его взятие ключевым этапом для наступления на Краматорск и Славянск и освобождения всей ДНР, а военные отметили, что это уже позволило в разы сократить обстрелы республики.