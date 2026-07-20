Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 06:53

Жительница Константиновки оставила умирающего мужа на дороге, спасаясь от ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительнице Константиновки Ирине пришлось пережить трагедию, от которой не оправиться. Спасаясь от украинских формирований вместе с мужем и другими гражданскими, она была вынуждена оставить супруга умирать прямо на дороге.

Всё произошло во время эвакуации. Прогремел взрыв украинской мины, и мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Саму женщину уберегли от гибели лишь случайность: удар приняли на себя куртка и сумка, висевшие на инвалидной коляске. Она с дрожью в голосе рассказывает о той кошмарной ситуации — супруг упал на дорогу и сказал им идти дальше без него.

Жительнице Константиновки пришлось бросить убитого огнём ВСУ мужа на дороге. Видео © Telegram / RT на русском

«Получилось так, что мы не могли ничего сделать. Если бы остались с мужем, мы бы погибли все», — вспоминает она в разговоре с RT.

Российские военные подтверждают: подразделения противника целенаправленно бьют дронами по гражданским. Эвакуация мирного населения из-под огня остаётся смертельно опасной.

«Вода была дороже золота»: Эвакуированная из Константиновки рассказала об ужасах жизни до освобождения
«Вода была дороже золота»: Эвакуированная из Константиновки рассказала об ужасах жизни до освобождения

Ранее Life.ru рассказывал, как российские военные на мотоциклах, трижды уходя от атак дронов, вывезли из Константиновки десятилетнюю Софию. Город, служивший одним из ключевых укрепрайонов и узлов снабжения ВСУ в Донбассе, был полностью освобождён в начале июля. Президент России Владимир Путин назвал его взятие ключевым этапом для наступления на Краматорск и Славянск и освобождения всей ДНР, а военные отметили, что это уже позволило в разы сократить обстрелы республики.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar