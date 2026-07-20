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20 июля, 07:15

Экс-начальник Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет и штраф в 20 млн

Андрей Протасов. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Андрей Протасов. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Савеловский суд Москвы приговорил бывшего руководителя 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Андрея Протасова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Назначить Протасову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строго режима и штрафа 20 млн рублей», — постановил суд.

По информации Главного военного следственного управления СК, Протасов обвинялся в получении взяток в крупном и особо крупном размере, а также в превышении должностных полномочий. Дела рассматривались по статьям 286 и 290 УК РФ.

Следствие установило, что в 2014–2024 годах институт выполнял контракт с иностранным заказчиком по разработке технологий. На Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы с дополнительными выплатами. В 2020–2025 годах он получил от сотрудников взятки за включение их в группу и оформление стимулирующих выплат. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.

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Андрей Бражников
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