Двоих жителей Кубани приговорили к 6 и 13,5 года колонии за диверсии

В Краснодарском крае осудили двух молодых людей за диверсии в Кавказском районе. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале объединённой пресс-службы судов региона.

Двух молодых людей осудили за диверсии на Кубани на 6 и 13,5 лет. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края

Там уточнили, что речь идёт о 19-летнем Владимире Суржанском* и несовершеннолетнем на момент совершения преступления Дмитрии Рыбке*. Суржанский* получил 13,5 года, причём первые три года он проведёт в тюрьме, а остаток срока — в колонии строгого режима. Рыбке* назначили шесть лет в колонии общего режима, говорится в сообщении ведомства.

«А также взыскать солидарно с виновных 5000 рублей в собственность государства», — отмечено в тексте.

Из уголовного дела следует, что в мае прошлого года Суржанский* через Telegram связался с неизвестным, который предложил ему 700 долларов за поджоги военной техники и инфраструктуры. Парень согласился и позвал с собой друга — тому на тот момент ещё не было 18 лет. Вдвоём они проникли на территорию воинской части и попытались сжечь технику, но не справились, потому что младший из них поранился.

Кроме того, Суржанский* поджёг электровоз, снял это на видео и отправил заказчику. За этот случай ему пообещали 80 тысяч рублей.

В пресс-службе добавили, что приговор пока не вступил в силу и его можно обжаловать.

А ранее в Амурской области суд вынес приговор местному жителю, который готовил диверсию на участке Транссибирской магистрали. Его также обвиняли в государственной измене и участии в деятельности запрещённой в России террористической организации. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.