Россиянка назвала Азербайджан дешевле Турции и вкуснее других стран

Российская тревел-блогерша назвала Азербайджан одним из лучших направлений для путешествий. По её мнению, отдых там дешевле, чем в Турции, местная атмосфера колоритнее ОАЭ, а национальная кухня превосходит всё, что ей доводилось пробовать.

Одним из главных преимуществ страны путешественница назвала разнообразие. За одну поездку туристы могут увидеть современную архитектуру, старинные кварталы, горные селения, необычные природные объекты и побережье Каспийского моря.

В Баку блогерша посоветовала прогуляться по лабиринтам Старого города, а затем посмотреть на «Пламенные башни» и Центр Гейдара Алиева. По её словам, азербайджанская столица сочетает древний Восток с архитектурой будущего.

Примерно в часе езды от Баку находится Гобустан, известный древними наскальными рисунками. Неподалёку расположены грязевые вулканы, пейзажи вокруг которых путешественница сравнила с поверхностью Марса или Луны.

Любителям горных маршрутов она порекомендовала высокогорное село Хыналыг. Дорога к нему проходит по крутому серпантину, поэтому отправляться туда безопаснее летом и в сухую погоду. Само селение находится на высоте около 2,2 тысячи метров.

Для пляжного отдыха автор публикации выбрала Мардакян примерно в 35–40 километрах от Баку. Она отметила отсутствие больших толп отдыхающих и очень тёплую летом воду.

Отдельной причиной посетить Азербайджан блогерша назвала национальную кухню. Туристам она посоветовала попробовать садж, кебаб из баранины, осетрину в гранатовом соусе, кутабы, пахлаву и варенье из грецких орехов, а также местное вино, гранатовый сок и чай с тимьяном.