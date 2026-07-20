Депрессия, головне боли и давление: что ждать от магнитной бури 21 июля

Земля столкнется с усиленной активностью Солнца — вечером 21 июля ожидается мощная магнитная буря, которая станет самой сильной за последние месяцы. Информацией делится Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Астрофизики прогнозируют два корональных выброса массы, которые совместятся и создадут ураганную магнитосферу. Пик шторма придётся на вечернее время. Явление опасно это для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: возможны резкие скачки давления, сильные головные боли, перепады настроения и ухудшение сна.

Метеочувствительные люди могут столкнуться с депрессивными состояниями и общей слабостью. Врачи советуют ограничить физические нагрузки, избегать стрессов и иметь при себе необходимые лекарства. В этот день следует быть внимательным к самочувствию, особенно гипертоникам и сердечникам.

Ранее Life.ru писал, что Земля окажется во власти магнитной бури и к вечеру 22 июля. Однако сильных солнечных волнений не ожидается. До середины августа метеочувствительные люди смогут выдохнуть, так как новых бурь не прогнозируется.