Диспетчер службы спасения рассказала о самом необычном звонке на 911

Диспетчер службы спасения 911 в США рассказала о самом странном звонке за время её работы на линии. Своей историей женщина поделилась на платформе Reddit. Звонящей оказалась туристка, которая путшествовала на круизном лайнере. Она начала реветь в трубку.

«Она попросила меня, чтобы я направила офицеров полиции к ней домой, чтобы те проверили состояние кошек-астматиков», — сказала сотрудница службы 911.

Женщина пожаловалась на сиделку, которую наняла специально для питомцев на время своего отсутствия. Однако «няня» для кошек почему-то не отвечала на звонки в течение дня, а позже написала, что ушла на важное мероприятие и вернётся к животным лишь вечером.

Диспетчер отметила, что звонившая настаивала, чтобы именно офицеры полиции выехали к её дому, проникли внутрь и проверили хвостатых. Чем закончилась история, сотрудница 911 не рассказала. Однако она добавила, что зачастую звонят именно по таким поводам, а серьёзные трагедии случаются с людьми вовсе не постоянно.

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