15-летнего парня со шрамом на лбу ищут кинологи и 1000 волонтёров в Нарьян-Маре

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 15-летнего Андрея Иванова, пропавшего в ночь с 4 на 5 июля в Нарьян-Маре. Юноша ушёл из дома и уже несколько дней не выходит на связь, сообщили в СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, подросток 2010 года рождения покинул квартиру на улице Юбилейной около 02:00 5 июля. В рамках расследования специалисты устанавливают все обстоятельства исчезновения несовершеннолетнего. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, пока не уточняется.

Андрей ростом около 175–180 сантиметров, среднего телосложения, на вид ему около 16 лет. У него длинные русые волосы, тёмно-русые брови, на лбу есть шрам. В момент исчезновения он был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные спортивные брюки и чёрные кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию или следственные органы. Телефоны для связи: 123 («Ребёнок в опасности», с мобильного телефона);

+7 (911) 590-02-42 («телефон доверия»);

полиция: 02 или 102 с мобильного;

УМВД по НАО: 8 (81853) 4-21-26.

К поискам подключились более тысячи волонтёров и кинологи с собаками. Добровольцы обследуют берег Печоры, заброшенные здания и другие возможные места, где может находиться подросток. К операции также присоединились спасатели и водолазы, которые проверяют акваторию реки.

Ранее Life.ru рассказывал, что в подмосковном Клину разыскивают 15-летнюю Яну Хохлову, которая пропала 29 июня в посёлке Чайковского. Волонтёры сообщили приметы девочки и попросили всех, кто знает о её местонахождении, обратиться в экстренные службы или полицию.