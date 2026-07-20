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Регион
20 июля, 09:11

Мальчик погиб от удара током при мойке квадроцикла под Красноярском в дождь

Обложка © Telegram/ ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Обложка © Telegram/ ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае 10-летний мальчик погиб от поражения электрическим током во время мойки квадроцикла. Трагедия произошла вечером 19 июля в деревне Минино. Об этом пишет пресс-служба СК РФ по региону.

Ребёнок находился во дворе дома на улице Полевой. Он использовал автоматическую мойку, подключённую к сети через самодельный удлинитель. Во время работы начался дождь. Школьник решил выключить оборудование и попытался вытащить вилку. В этот момент его ударило током.

Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Семья погибшего на профилактическом учёте не состояла.

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За неделю до трагедии в ХМАО семилетний мальчик погиб во время поездки на квадроцикле. Ребёнок двигался вдоль берега и врезался в трос, которым был пришвартован теплоход.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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