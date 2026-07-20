Россия и Китай создали глобальную ИИ-коалицию из 29 стран — Си Цзиньпин раскрыл её цели

Председатель КНР Си Цзиньпин впервые лично выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае и призвал к открытым разработкам в сфере ИИ. Он также объявил о создании глобального ИИ-союза с Россией и ещё 28 странами.

Си отметил, что успешное развитие искусственного интеллекта требует объединённых усилий стран. Он предложил внедрять законы, нормативные акты, системы технологического мониторинга и раннего предупреждения, чтобы предотвратить злоупотребления и обеспечить контроль человека над ИИ.

«Одна струна не сыграет музыку, а одно дерево не составит лес. Развитие искусственного интеллекта должно превратиться в симфонию международного сотрудничества», — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай стремится к балансу между инновациями и безопасностью, чтобы новые технологии служили обществу и не использовались во вред. В число 29 государств-учредителей ИИ-коалиции помимо Китая вошли Россия, Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Куба, Сербия, а также ряд стран Азии и Африки. Организация открыта для присоединения других стран. США, страны ЕС, Япония и Южная Корея в число основателей не вошли.