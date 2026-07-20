Балицкий пригласил Путина отметить 200-летие Бердянска Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий пригласил президента Владимира Путина в Бердянск, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 200-летия города. Об этом он заявил входе встречи с российским лидером.

«Мирная жизнь продолжается, и мы планируем отмечать 200-летие города Бердянска в следующем году, куда и вас, конечно же, приглашаем, если обстановка позволит», — сказал глава региона.

Также Балицкий представил главе государства «Союзный проект», который объединяет всю Россию, её народы и регионы. По его словам, в Бердянске речь идёт об установке остановок общественного транспорта в этническом стиле разных областей РФ.

Также в ходе встречи Евгений Балицкий доложил Владимиру Путину о том, что трасса «Новороссия», снабжающая Крым, находится под полным контролем ВС РФ. По его словам, этому помогли «новые способы и средства» на вооружении российской армии.