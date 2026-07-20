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20 июля, 10:29

Дети — не индульгенция: Верховный суд просят пресечь мягкие приговоры за насилие в семье

Горячева попросила ВС уточнить наказания за домашнее насилие

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой унифицировать практику назначения наказаний по делам о домашнем насилии. Об этом Life.ru стало известно из документа, который оказался в распоряжении редакции.

По словам депутата, суды иногда назначают наказание ниже минимального предела, признавая исключительными обстоятельствами наличие общих детей, совместное проживание, примирение сторон, раскаяние подсудимого или просьбу потерпевшего о снисхождении.

Горячева считает, что сами по себе эти факторы не свидетельствуют о существенном снижении опасности преступления. Особенно с учётом того, что домашнее насилие отличается высокой латентностью, зависимостью пострадавших от агрессора и риском повторных эпизодов.

Депутат Горячева просит Верховный суд разъяснить судам, что при домашнем насилии нельзя автоматически смягчать наказание только из-за детей, совместного быта, примирения или просьб потерпевшего. Эксклюзив © Life.ru

Депутат Горячева просит Верховный суд разъяснить судам, что при домашнем насилии нельзя автоматически смягчать наказание только из-за детей, совместного быта, примирения или просьб потерпевшего. Эксклюзив © Life.ru

Парламентарий попросила рассмотреть возможность вынести этот вопрос на Пленум Верховного суда. Предлагается разъяснить судам, что семейный статус, дети, совместный быт, формальное примирение и позиция потерпевшего не должны автоматически считаться исключительными основаниями для наказания ниже установленного законом предела.

Речь идёт о делах об умышленном причинении тяжкого, средней тяжести и лёгкого вреда здоровью, повторных побоях и угрозе убийством, совершённых в отношении супругов, бывших партнёров и сожителей.

По мнению Горячевой, такие разъяснения помогут сделать судебную практику единообразной, обеспечить справедливость наказаний и усилить защиту пострадавших от насилия в семье.

963 смерти за год: В Госдуме предложили вернуть уголовную ответственность за домашние побои
963 смерти за год: В Госдуме предложили вернуть уголовную ответственность за домашние побои

Ранее Life.ru рассказывал о другой инициативе Ксении Горячевой по усилению ответственности за домашнее насилие. Депутат предлагала вернуть уголовное наказание за первый эпизод побоев в семье, чтобы государство могло вмешиваться до повторного нападения.

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Ольга Годуненко
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