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20 июля, 11:18

Четыре человека заблокированы из-за пожара в элитном ЖК в центре Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Площадь возгорания в московском ЖК «Дом на Страстном бульваре» уже достигла 200 квадратных метров, а внутри остаются заблокированными четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в «Доме на Страстном Бульваре». Видео © SHOT

Сильное задымление отрезало выход жильцам одной из квартир. Ещё несколько человек находятся на шестом этаже и также не могут покинуть здание самостоятельно. Пожарные в настоящий момент вскрывают кровлю, между металлическими листами возникло скрытое горение.

Огонь уже перекинулся на мансардный этаж. К тушению готовят вертолёт. ЖК «Дом на Страстном бульваре» — это элитная постройка начала двухтысячных годов, расположенная в непосредственной близости от Пушкинской площади.

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Напомним, в Москве загорелся ЖК «На Страстном бульваре» — один из самых элитных домов нулевых, где квадратный метр стоит около миллиона рублей. Из восьмиэтажного здания на 35 квартир уже эвакуировали 20 человек.

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Юрий Лысенко
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