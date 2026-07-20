Четыре человека заблокированы из-за пожара в элитном ЖК в центре Москвы

Площадь возгорания в московском ЖК «Дом на Страстном бульваре» уже достигла 200 квадратных метров, а внутри остаются заблокированными четыре человека, включая двоих детей. Об этом сообщает SHOT.

Пожар в «Доме на Страстном Бульваре». Видео © SHOT

Сильное задымление отрезало выход жильцам одной из квартир. Ещё несколько человек находятся на шестом этаже и также не могут покинуть здание самостоятельно. Пожарные в настоящий момент вскрывают кровлю, между металлическими листами возникло скрытое горение.

Огонь уже перекинулся на мансардный этаж. К тушению готовят вертолёт. ЖК «Дом на Страстном бульваре» — это элитная постройка начала двухтысячных годов, расположенная в непосредственной близости от Пушкинской площади.

Напомним, в Москве загорелся ЖК «На Страстном бульваре» — один из самых элитных домов нулевых, где квадратный метр стоит около миллиона рублей. Из восьмиэтажного здания на 35 квартир уже эвакуировали 20 человек.