Военный эксперт Дандыкин назвал Британию главным поставщиком дронов для ВСУ

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин назвал Великобританию главным поставщиком беспилотников для Вооружённых сил Украины. По его словам, Лондон реально поставляет десятки тысяч дронов, передаёт «Лента.ру».

Среди других ключевых поставщиков эксперт выделил США (беспилотники Hornet, которые до недавнего времени атаковали трассу «Новороссии») и Германию. Дандыкин пояснил, что на Украине производство дронов носит преимущественно сборочный характер, тогда как основное производство сосредоточено на Западе.

«Указывало Министерство обороны адреса заводов, где это всё делается под эгидой того, что это украинские предприятия. Есть, конечно, и на Украине небольшие, по которым бьют наши. Но в основном — на Западе. Потом это всё перевозится морем, где мы сейчас бьём по судам, либо через Польшу», — заключил специалист.

Ранее власти Великобритании объявили о выделении £5 млрд (более $6,6 млрд) на производство беспилотников в рамках модернизации вооружённых сил, что станет крупнейшим вложением в дроны в истории страны. В Минобороны отметили, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке изменили характер войны, ускорив инновации, и инвестиции позволят создать интегрированные силы, включая совместное применение дронов с вертолётами, истребителями и кораблями.