Российским учителям со стажем от 25 лет дадут звание «Ветеран труда»

Российским учителям, проработавшим в профессии не менее 25 лет, будут присваивать звание «Ветеран труда». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Для получения статуса потребуется общий педагогический стаж продолжительностью от четверти века. Новая мера распространяется на работников сферы образования по всей стране. Документ закрепляет дополнительные гарантии для профессионального становления и развития преподавателей. Они должны помочь специалистам эффективнее выполнять свои обязанности.

Звание позволит заслуженным сотрудникам образования претендовать на меры социальной поддержки, предусмотренные для ветеранов труда. Их конкретный перечень зависит в том числе от законодательства региона.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Ответственным ведомствам предстоит определить порядок реализации новых гарантий.

Ранее Владимир Путин поддержал предложение законодательно закрепить особый статус учителя. Президент подчеркнул, что представители этой профессии напрямую влияют на будущее новых поколений.