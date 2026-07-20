Без Пике, но на пике: Роскошная 49-летняя Шакира флиртовала с 29-летним Торресом на ЧМ

Певица Шакира открыто принимала ухаживания 26-летнего испанского футболиста Феррана Торреса после финала чемпионата мира, где встретились Аргентина и Испания, сообщает The Voice. Именно он стал автором единственного гола встречи, оставив Лионеля Месси без желанного трофея.

Певица появилась на матче не просто в качестве зрительницы, она выступила в перерыве во время игры. Сейчас исполнительнице 49 лет, она долго и тяжело переживала болезненный разрыв с прежним бойфрендом — 39-летним Жераром Пике. Бывший игрок сборной Испании тоже присутствовал на финале, но наблюдал за игрой с трибуны и болел за родную команду.

Уже после финального свистка Шакира вместе с организаторами преподнесла Торресу награду «Лучший игрок матча». Парочка откровенно позировала перед фотокамерами, и спортсмен осыпал певицу комплиментами. На трибуне Пике сидел вместе с сыновьями от брака с артисткой.

Напомним, Пике и Шакира встречаться в 2010 году, а спустя два года у них родился первенец Милан. Ещё через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Через полгода она выпустила песню, в которой «прошлась» по бывшему мужу и его новой девушке. Сейчас знаменитость живёт со своими сыновьями в Майами. Пике — воспитанник «Барселоны». Карьеру на взрослом уровне он начинал в «Манчестер Юнайтед», выступал в аренде в «Реал Сарагоса», а в 2008 году вернулся в каталонский клуб, где играл до завершения карьеры в 2022 году.