О лёгких деньгах можно забыть: Блогеры начинают зарабатывать больше 100 000 после нескольких лет работы

С виду блогеры легко зарабатывают сотни тысяч на обзорах косметики и коротких роликах, но за громкими успехами скрывается другая статистика. Почему не каждый превращает блог в стабильный доход, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала аналитик Ольга Завадская.

По её словам, высокие заработки доступны лишь единицам с большой и активной аудиторией. Свыше 100 тысяч рублей в месяц можно получать после нескольких лет системной работы. Успешные авторы зарабатывают не только на рекламе, но и на партнёрствах, своих продуктах, консультациях и продажах.

Новички часто переоценивают свои возможности. На старте бренды предлагают бесплатную продукцию или символические гонорары, отметила эксперт.

«Многие считают, что достаточно снять несколько красивых роликов, и рекламодатели выстроятся в очередь. На практике сначала приходится месяцами работать практически бесплатно, вкладывая собственные деньги в технику, монтаж, продвижение и создание контента», — подчеркнула аналитик.

Сегодня блог — полноценная профессия, требующая дисциплины. Поиск идей, съёмки, монтаж, общение с аудиторией и анализ статистики занимают 8–10 часов в день. Истории о «лёгких миллионах» — исключение. Хороший заработок возможен только при отношении к блогу как к бизнесу, заключила она.

Однако у блогеров бывают проблемы и посерьёзнее творческих тупиков, ведь их контент может не понравиться опасным людям. Ранее Life.ru рассказывал, как в США блогера Армена Аванесова расстреляли в собственной машине.