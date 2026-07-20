Дроны — в ломбард, Lexus — в гараж: Офицер ВСУ продал беспилотники ради машины и казино

В Одесской области разгорелся скандал, связанный с хищением военного имущества. Начальник одного из подразделений, в чьи обязанности входило обеспечение работы беспилотных комплексов и средств противодействия дронам, в течение некоторого времени незаконно вывозил со склада разведывательные аппараты и специальное оборудование.

«Военнослужащий похитил разведывательные беспилотники и оборудование для противодействия дронам. Часть техники он сдал в ломбард, остальное продал по заниженным ценам. За полученные деньги мужчина приобрёл автомобиль Lexus стоимостью 27 тысяч долларов, а часть средств проиграл в азартные игры», — сообщили в Государственном бюро расследований Украины.

Сейчас фигурант дела отстранён от занимаемой должности и содержится под стражей. Ему инкриминируют сразу несколько тяжких преступлений, среди которых — хищение армейского имущества в период военного положения, растрата вверенного добра и отмывание преступных доходов. Если суд признает его виновным, максимальный срок, который ему грозит, составит 15 лет тюремного заключения.

Ранее на Украине осудили бывшего начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ на Запорожском направлении. В 2023–2025 годах он подменял банковские реквизиты военных и переводил их деньги на свои счета. Общая сумма хищения превысила 9,7 млн гривен. Для этого он использовал 14 собственных банковских счетов и продолжал начислять выплаты уволенным бойцам, скрывая недостачу в отчётности.