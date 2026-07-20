«Не хочу отрицать правду»: Основатель «Синалоа» обратился к наркоторговцам перед получением пожизненного в США

Федеральный суд США в Бруклине приговорил к пожизненному заключению 76-летнего мексиканского наркобарона Исмаэля Самбаду Гарсию. Его знают под прозвищем «Эль Майо». Мужчина основал картель «Синалоа» и организовал контрабанду тонн наркотиков в США.

Ещё в прошлом году Самбада заключил сделку со следствием. Он признал вину в рэкете и наркоторговле. В обмен прокуратура отказалась от требования смертной казни. Суд также обязал его выплатить 15 миллиардов долларов.

Перед вынесением приговора подсудимый зачитал обращение.

«Я не пошёл на суд, потому что не хотел отрицать правду», — зачитал Самбада в суде. Он также заявил, что насилию должен быть положен конец, и призвал следующее поколение наркоторговцев выбрать другой путь.

Напомним, арест наркобарона в 2024 году вызвал большой резонанс. Сын «Эль Чапо» похитил Самбаду и передал его американским агентам в Нью-Мексико. Следствие до сих пор не раскрыло детали операции по похищению. Сын «Эль Чапо» уже признал вину в этом преступлении и сотрудничает с властями.