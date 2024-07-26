В США задержали сооснователя наркокартеля и сына наркобарона Эль Чапо

Кроме Гарсии сдаться решил Хоакин Гусман Лопес, который является сыном приговорённого в США к пожизненному заключению экс-главаря наркокартеля "Синалоа" по прозвищу Коротышка Хоакина Гусмана. Их задержали в аэропорту США.

Коротышка и Эль Майо вместе основали картель "Синалоа". Первого в январе 2017 года передали властям США. Ему предъявили обвинения по семнадцати пунктам, среди которых — сбыт и перевозка наркотиков, отмывание денег и убийства. Судебные слушания начались13 ноября 2018 года. В феврале 2019-го он был признан виновным по всем пунктам. Летом 2019-го суд отказал Гусману в пересмотре дела и приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение и дополнительным 30 годам тюрьмы.