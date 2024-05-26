Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 00:40

Мексика выдала США одного из боссов крупнейшего наркокартеля "Синалоа"

Байден: Мексика выдала США одного из главарей наркокартеля "Синалоа" Саласа

Мексиканские власти экстрадировали в США одного из главарей крупного наркокартеля "Синалоа" Нестора Исидро Переса Саласа, который также известен под прозвищем Эль Нини. Соответствующее заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена в субботу, 25 мая, распространила пресс-служба Белого дома.

Один из главарей картеля "Синалоа" Нестор Исидро Перес Салас по прозвищу Эль Нини. Фото © United States Drug Enforcement Administration

Один из главарей картеля "Синалоа" Нестор Исидро Перес Салас по прозвищу Эль Нини. Фото © United States Drug Enforcement Administration

"США обвиняют его в контрабанде фентанила (синтетическое наркотическое средство. — Прим. Life.ru), а также в убийствах, пытках и похищениях множества конкурентов, свидетелей и других людей. Это хороший день для правосудия", — заявил американский лидер, отметив, что выданный Вашингтону преступник играл важную роль в известном наркокартеле.

Глава Министерства юстиции США и по совместительству генеральный прокурор Меррик Гарленд, в свою очередь, подчеркнул, что стражи правопорядка в Соединённых Штатах считают экстрадированного члена преступного сообщества одним из главных наёмных убийц "Синалоа".

Также известно, что Эль Нини возглавлял охрану сыновей бывшего главаря картеля "Синалоа" Хоакина Эль Чапо Гусмана.

В ФБР не стали комментировать планы по отправке членов наркокартелей на Украину
В ФБР не стали комментировать планы по отправке членов наркокартелей на Украину

Ранее Life.ru писал, что частные военные компании в США вербуют в тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Согласно информации, обнародованной пресс-бюро Службы внешней разведки России, первую партию "из пары сотен таких головорезов" планируется забросить в зону боевых действий летом текущего года.

Обложка ©

Pixabay / babawawa

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мексика
  • Наркотики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров