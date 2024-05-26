Мексика выдала США одного из боссов крупнейшего наркокартеля "Синалоа"
Байден: Мексика выдала США одного из главарей наркокартеля "Синалоа" Саласа
Мексиканские власти экстрадировали в США одного из главарей крупного наркокартеля "Синалоа" Нестора Исидро Переса Саласа, который также известен под прозвищем Эль Нини. Соответствующее заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена в субботу, 25 мая, распространила пресс-служба Белого дома.
Один из главарей картеля "Синалоа" Нестор Исидро Перес Салас по прозвищу Эль Нини. Фото © United States Drug Enforcement Administration
"США обвиняют его в контрабанде фентанила (синтетическое наркотическое средство. — Прим. Life.ru), а также в убийствах, пытках и похищениях множества конкурентов, свидетелей и других людей. Это хороший день для правосудия", — заявил американский лидер, отметив, что выданный Вашингтону преступник играл важную роль в известном наркокартеле.
Глава Министерства юстиции США и по совместительству генеральный прокурор Меррик Гарленд, в свою очередь, подчеркнул, что стражи правопорядка в Соединённых Штатах считают экстрадированного члена преступного сообщества одним из главных наёмных убийц "Синалоа".
Также известно, что Эль Нини возглавлял охрану сыновей бывшего главаря картеля "Синалоа" Хоакина Эль Чапо Гусмана.
Ранее Life.ru писал, что частные военные компании в США вербуют в тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Согласно информации, обнародованной пресс-бюро Службы внешней разведки России, первую партию "из пары сотен таких головорезов" планируется забросить в зону боевых действий летом текущего года.
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