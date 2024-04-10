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10 апреля, 02:30

В ФБР не стали комментировать планы по отправке членов наркокартелей на Украину

РИА "Новости": В ФБР не стали комментировать отправку преступников на Украину

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать появившуюся накануне информацию о том, что Вашингтон вербует в тюрьмах членов латиноамериканских наркокартелей, которые затем должны будут отправиться на Украину. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости", обратившиеся по этому вопросу к официальному представителю спецслужбы.

"ФБР отказывается от комментариев", — сообщили журналисты.

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Ранее Life.ru писал, что частные военные компании в США вербуют в тюрьмах представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ. Как рассказали в пресс-бюро СВР России, первую партию "из пары сотен таких головорезов" планируется забросить в зону боевых действий летом текущего года. Сообщалось, что к этому причастны ФБР и американское Управление по борьбе с наркотиками.

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Wikipedia / FBI

Алексей Соловьёв
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