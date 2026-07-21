Пять аэропортов России вернулись к штатной работе после ночных ограничений
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Аэропорты пяти российских городов возобновили работу в обычном режиме после временных ограничений. Воздушные гавани Саратова, Самары, Ульяновска, Казани и Волгограда снова принимают и отправляют рейсы.
О снятии ограничений сообщили в Росавиации. В ведомстве уточнили, что временные меры вводились для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорты Саратов (Гагарин), Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Казань, Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.
После отмены ограничений авиакомпании получили возможность вернуться к привычному расписанию. Информация о возможных изменениях по отдельным рейсам уточняется перевозчиками.
Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО за один день уничтожили 161 беспилотник над регионами страны и акваторией Чёрного моря. В Минобороны сообщили, что дроны были перехвачены над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом и рядом областей.
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