Пять аэропортов России вернулись к штатной работе после ночных ограничений

Аэропорты пяти российских городов возобновили работу в обычном режиме после временных ограничений. Воздушные гавани Саратова, Самары, Ульяновска, Казани и Волгограда снова принимают и отправляют рейсы.

О снятии ограничений сообщили в Росавиации. В ведомстве уточнили, что временные меры вводились для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Самара (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка), Казань, Волгоград. Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – говорится в сообщении.

После отмены ограничений авиакомпании получили возможность вернуться к привычному расписанию. Информация о возможных изменениях по отдельным рейсам уточняется перевозчиками.

Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО за один день уничтожили 161 беспилотник над регионами страны и акваторией Чёрного моря. В Минобороны сообщили, что дроны были перехвачены над Крымом, Краснодарским краем, Московским регионом и рядом областей.