«Отдел по борьбе с мышами»: Семья бездомных котов встала на стражу аэропорта

В аэропорту китайского города Ланьчжоу основали специальный отдел по борьбе с мышами, сотрудниками которого стали коты, пишет South China Morning Post. Штат подразделения состоит из трёх пушистых работников: кота Санбао назначили «директором отдела», кошку Цуйхуа — «заместителем директора», а их дочь Цуйго — рядовым сотрудником.

Китайский аэропорт основал «Отдел по борьбе с мышами» из семьи бездомных котов. Фото © X / Olaf

Хвостатые живут в стеклянном домике у выхода на посадку, оборудованном системой подачи воздуха, мисками, поилкой, лежанками и игровым комплексом. Под присмотром персонала они выходят на утренние патрули и проверяют конвейерные ленты, склады, столовые и кухни на наличие грызунов.

Аэропорт регулярно освещает деятельность отдела в своих соцсетях. Судя по публикациям, коты успешно справляются со своими обязанностями.

Ранее в Эрмитаже кошка по кличке Графиня родила шестерых котят. Сотрудники музея сначала заподозрили у питомицы недомогание, но обследование показало, что она готовится к родам. На свет появились рыжие, чёрные и полосатые малыши — сейчас мама и детёныши чувствуют себя хорошо. Музей запустил конкурс на лучшие имена для новорождённых, а через пару месяцев, после вакцинации, их можно будет забрать в добрые руки.