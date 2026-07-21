В Липецке горит производственная площадка на территории 2,5 тысячи квадратов

В Липецке загорелась открытая площадка на территории промышленных объектов. Огонь охватил участок на улице Передельческой. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

К месту происшествия выехали дополнительные расчёты пожарных. На площадке сейчас работают все оперативные службы. Специалисты уточняют причины возгорания. Также они проверяют информацию о возможных пострадавших.

Ранее крупный пожар произошел на производстве во Всеволожске Ленинградской области. Там огонь охватил 5900 квадратных метров. Пламя уничтожило складское и производственное здание на Всеволожском проспекте. На борьбу с огнём выехали более 50 спасателей, позднее открытое горение удалось ликвидировать.