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21 июля, 02:56

В Липецке горит производственная площадка на территории 2,5 тысячи квадратов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Липецке загорелась открытая площадка на территории промышленных объектов. Огонь охватил участок на улице Передельческой. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

К месту происшествия выехали дополнительные расчёты пожарных. На площадке сейчас работают все оперативные службы. Специалисты уточняют причины возгорания. Также они проверяют информацию о возможных пострадавших.

Пожар в ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы потушен
Пожар в ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы потушен

Ранее крупный пожар произошел на производстве во Всеволожске Ленинградской области. Там огонь охватил 5900 квадратных метров. Пламя уничтожило складское и производственное здание на Всеволожском проспекте. На борьбу с огнём выехали более 50 спасателей, позднее открытое горение удалось ликвидировать.

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Лия Мурадьян
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