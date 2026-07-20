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Регион
20 июля, 17:25

Пожар в ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы потушен

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар, возникший на кровле и мансарде жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Пожар полностью ликвидирован», — сказал ТАСС собеседник.

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Напомним, оперативные службы сообщали, что возгорание в ЖК «Дом на Страстном бульваре» могло возникнуть из-за нарушений техники безопасности на стройке, а площадь пожара в какой-то момент достигала 400 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать, но ущерб мог быть серьёзным. Причины и точные обстоятельства выясняются.

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Анастасия Никонорова
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