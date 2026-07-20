Пожар в ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы потушен
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Пожар, возникший на кровле и мансарде жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре Москвы, полностью ликвидирован. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Пожар полностью ликвидирован», — сказал ТАСС собеседник.
Напомним, оперативные службы сообщали, что возгорание в ЖК «Дом на Страстном бульваре» могло возникнуть из-за нарушений техники безопасности на стройке, а площадь пожара в какой-то момент достигала 400 квадратных метров. Позже огонь удалось локализовать, но ущерб мог быть серьёзным. Причины и точные обстоятельства выясняются.
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