Нарушение правил безопасности при ремонте могло вызвать пожар в ЖК в Москве
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В столичном клубном ЖК «Дом на Страстном бульваре» пожар мог возникнуть из-за нарушения норм безопасности при проведении строительных работ. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.
«В качестве причины пожара рассматривается нарушение норм противопожарной безопасности при производстве строительных работ. Также будут рассмотрены другие версии ЧП», — уточнил собеседник ТАСС.
Огонь охватил крышу и мансарду здания. Площадь возгорания увеличилась до 400 квадратных метров.
Напомним, прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств крупного возгорания в ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы. Надзорное ведомство взяло под личный контроль ход и результаты процессуальной проверки. Из восьмиэтажного здания на 35 квартир эвакуировали 20 человек. Заблокированными остаются по меньшей мере четверо жильцов, включая двоих детей.
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