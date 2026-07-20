Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в ЖК в центре Москвы
Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Тверская межрайонная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств крупного возгорания в ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы. Надзорное ведомство взяло под личный контроль ход и результаты процессуальной проверки, сообщили в пресс-службе.
Пожар в «Доме на Страстном бульваре». Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Точную причину случившегося предстоит определить специалистам. Для этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Решение по итогам доследственных мероприятий примут после получения всех необходимых заключений.
Напомним, в Москве загорелся ЖК «На Страстном бульваре» — один из самых элитных домов нулевых, где квадратный метр стоит около миллиона рублей. Из восьмиэтажного здания на 35 квартир уже эвакуировали 20 человек. Заблокированными остаются по меньшей мере четверо жильцов, включая двоих детей.
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