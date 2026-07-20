Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в ЖК в центре Москвы

Тверская межрайонная прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств крупного возгорания в ЖК «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы. Надзорное ведомство взяло под личный контроль ход и результаты процессуальной проверки, сообщили в пресс-службе.

Пожар в «Доме на Страстном бульваре». Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Точную причину случившегося предстоит определить специалистам. Для этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Решение по итогам доследственных мероприятий примут после получения всех необходимых заключений.