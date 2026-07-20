В Москве локализовали пожар на мансарде элитного ЖК

Сотрудники МЧС локализовали пожар в элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре» в центре Москвы. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.

«Тушение продолжается», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, как сообщали в оперативных службах, пожар в ЖК «Дом на Страстном бульваре» мог начаться из-за нарушения норм безопасности при проведении строительных работ. В моменте площадь огня увеличивалась до 400 квадратных метров.