В Москве локализовали пожар на мансарде элитного ЖК
Сотрудники МЧС локализовали пожар в элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре» в центре Москвы. Об этом журналистам рассказали в оперативных службах.
«Тушение продолжается», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, как сообщали в оперативных службах, пожар в ЖК «Дом на Страстном бульваре» мог начаться из-за нарушения норм безопасности при проведении строительных работ. В моменте площадь огня увеличивалась до 400 квадратных метров.
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