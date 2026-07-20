Жильцы загоревшегося в Москве ЖК чуть не остались в огненной ловушке из-за коварной электроники

Пожар в элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре» обернулся для одной из семей настоящей ловушкой. Как выяснил Mash, из-за отключения электричества перестал работать электронный замок, и жильцы шестого этажа оказались запертыми внутри собственной квартиры.

Выбраться наружу им помогли прибывшие спасатели, выбившие дверь. Отметим, что обычно электронные замки в таких ситуациях открываются автоматически, или же их можно открыть ключом.

Тем временем модельер Ольга Русан, находившаяся дома, узнала о чрезвычайном происшествии не от управляющей компании, а от подруги, которая позвонила ей с тревожной новостью. Девушка тут же схватила ребёнка и бросилась к выходу.

По предварительным данным, очаг возгорания находился на мансарде. Там вспыхнул строительный мусор, оставленный после начавшегося две недели назад ремонта в одной из квартир. Площадь пожара достигла 300 квадратных метров.

Ольга Русан — известный дизайнер, одна из основательниц дома моды Rusan&Slavina, лауреат премий World Fashion Awards 2009 и World Fashion Friends.

В оперативных службах сообщали, что пожар в клубном ЖК «Дом на Страстном бульваре» мог вспыхнуть из-за нарушения норм безопасности при строительных работах. Специалисты рассматривают и другие версии ЧП, а огонь к тому времени охватил крышу и мансарду здания, увеличившись до 400 квадратных метров.