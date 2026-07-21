Украинский БПЛА попал в квартиру многоэтажки во Владимире

Во Владимире утром 21 июля зафиксировали атаку беспилотника, который попал в квартиру многоквартирного дома. На момент происшествия внутри помещения никого не было, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

По предварительным данным, жители дома не пострадали. После удара на месте начался пожар, который оперативным службам удалось быстро локализовать.

«Во Владимире – прилёт БПЛА в квартиру многоквартирного дома. Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», – сообщил глава области.

Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение, сейчас специалисты продолжают работу на месте происшествия. Из-за последствий атаки проводится эвакуация жильцов. Оперативные службы обследуют территорию и оценивают возможный ущерб.

Ранее Life.ru писал, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетной атаке, однако, по предварительным данным, среди жителей пострадавших не было. После удара аварийные и оперативные службы начали проверку территории, чтобы установить возможные повреждения. Специалисты продолжают фиксировать последствия атаки и проводить необходимые работы.