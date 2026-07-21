После атаки БПЛА в Ростовской области загорелся лес

Ночная атака на Ростовскую область была отражена силами противовоздушной обороны. Беспилотники и ракеты уничтожили над Ростовом-на-Дону и четырьмя районами региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, под ударом оказались Константиновский, Обливский, Боковский и Советский районы. Также воздушная атака была зафиксирована в самом Ростове-на-Дону.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА и ракеты уничтожены в городе Ростове-на-Дону и 4 районах области», – сообщил глава региона.

Последствия падения обломков зафиксировали в Милютинском районе. Там произошло возгорание леса, однако угрозы для населённых пунктов нет. Пострадавших в результате атаки не оказалось. Сейчас специалисты продолжают тушить пожар и контролируют ситуацию на месте. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий происшествия.

Ранее Life.ru писал, что во Владимире беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома. В момент удара внутри помещения никого не было. После атаки в квартире начался пожар площадью около 25 квадратных метров. Спасатели быстро локализовали возгорание, а жильцов дома эвакуировали для безопасности.