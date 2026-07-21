«Пусть забудут»: Президент Никарагуа объявил, что выборов в стране больше не будет

Руководство Никарагуа исключило возможность возвращения правой оппозиции к власти. С таким заявлением по случаю 47-й годовщины Сандинистской революции выступил сопрезидент страны Даниэль Ортега, объявив, что выборов для смены руководства больше не будет.

По мнению Ортеги, представители правых сил уже не одно десятилетие пытаются добиться контроля над страной. Он подчеркнул, что власти намерены пресечь любые подобные попытки. В качестве одного из достижений действующего руководства политик назвал систему бесплатного образования. Он отметил, что она охватывает все ступени обучения — от начальной школы до получения диплома вуза. Помимо этого, в республике продолжается строительство новых учебных заведений. Одновременно образовательные учреждения оснащают современными технологиями, добавил сопрезидент.

«А они (правая оппозиция — прим. Life.ru) сидят и ждут, лишь бы выиграть выборы и нажиться на школах, но пусть забудут об этом, здесь (в Никарагуа — прим. Life.ru) больше не будет выборов, чтобы больше не было попыток захватить власть», — сказал он.

Завершая выступление, глава государства обратился к Кубе со словами поддержки. Он передал её жителям «наше уважение, наши объятия, наше приветствие» и отметил, что Гавана испытывает давление и сталкивается с угрозами со стороны администрации США.

Ранее власти Никарагуа объявили о разрыве дипломатических отношений с Италией. Поводом стали высказывания главы итальянского МИД Антонио Таяни, которые в Манагуа назвали необоснованными, агрессивными и оскорбительными для страны и её руководства.