Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 мая, 11:04

Путин подписал ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ размещён на официальном портале правовых актов.

Ратификация позволит укрепить взаимодействие двух стран в военной сфере. Соглашение создаёт правовую базу для определения целей, направлений и форм двустороннего сотрудничества.

Документ также гарантирует защиту интересов российских граждан, выполняющих задачи в его рамках, от юрисдикции Никарагуа. Уполномоченными органами с каждой стороны выступают Минобороны РФ и Главное командование армии Никарагуа.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность российскому и белорусскому коллегам Владимиру Путину и Александру Лукашенко за помощь в возвращении гражданина республики, ранее задержанного в Польше. Слова благодарности прозвучали во время телефонного разговора Токаева с главой Белоруссии.

