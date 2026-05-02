Путин подписал ратификацию соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ размещён на официальном портале правовых актов.
Ратификация позволит укрепить взаимодействие двух стран в военной сфере. Соглашение создаёт правовую базу для определения целей, направлений и форм двустороннего сотрудничества.
Документ также гарантирует защиту интересов российских граждан, выполняющих задачи в его рамках, от юрисдикции Никарагуа. Уполномоченными органами с каждой стороны выступают Минобороны РФ и Главное командование армии Никарагуа.
