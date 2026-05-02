Токаев поблагодарил Путина за обмен помощника военного атташе Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского и белорусского коллег Владимира Путина и Александра Лукашенко за содействие в освобождении гражданина Казахстана, ранее задержанного в Польше. Об этом сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров. По его словам, благодарность была выражена в ходе телефонного разговора с главой РБ.

«Президент Казахстана… выразил ему искреннюю благодарность… Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину», — отметил Смадияров.

Накануне в ходе обмена «пять на пять» между Польшей и Белоруссией на родину вернулся помощник военного атташе Казахстана Ануар Бакибай. Его задержали в польском городе Быдгощ в июле прошлого года по подозрению в шпионаже. Освобождение казахстанца стало результатом взаимодействия нескольких стран, включая Россию.