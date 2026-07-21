Кинокомпания Биковича «Архангел» рискует закрыться из-за убытков

Российский бизнес сербско-российского актёра Милоша Биковича оказался на грани краха. Рейтинг его фирмы ООО «Архангел студия» рухнул до критических значений, что грозит скорым закрытием и ликвидацией предприятия, узнал SHOT.

Юрлицо было зарегистрировано как аналог сербской студии Archangel Digital Studio. За всё время существования компания спродюсировала лишь один фильм, который так и не добрался до зрителей. По итогам прошлого года убытки составили полмиллиона рублей.

Несмотря на проблемы с бизнесом, финансовое положение самого артиста остаётся устойчивым. В сентябре 2022 года он приобрёл свою первую недвижимость в Москве — апартаменты площадью 72 квадратных метра на 24-м этаже ЖК Match Point возле «Москва-Сити». Стоимость сделки составила около 40 миллионов рублей.