Кинокомпания Биковича «Архангел» рискует закрыться из-за убытков
Актёр Милош Бикович. Обложка © Telegram / Знание. Новости
Российский бизнес сербско-российского актёра Милоша Биковича оказался на грани краха. Рейтинг его фирмы ООО «Архангел студия» рухнул до критических значений, что грозит скорым закрытием и ликвидацией предприятия, узнал SHOT.
Юрлицо было зарегистрировано как аналог сербской студии Archangel Digital Studio. За всё время существования компания спродюсировала лишь один фильм, который так и не добрался до зрителей. По итогам прошлого года убытки составили полмиллиона рублей.
Несмотря на проблемы с бизнесом, финансовое положение самого артиста остаётся устойчивым. В сентябре 2022 года он приобрёл свою первую недвижимость в Москве — апартаменты площадью 72 квадратных метра на 24-м этаже ЖК Match Point возле «Москва-Сити». Стоимость сделки составила около 40 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что актёр Дмитрий Нагиев, владеющий апартаментами в элитном отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае, ежегодно выплачивает сервисный сбор в размере 5 миллионов рублей. Артист активно пользуется этой возможностью, звоня на ресепшен по любому поводу — из-за топота, разговоров или шума на пляже, чем поставил персонал в сложное положение.
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