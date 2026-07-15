«Чувак, мне уже 40 лет»: Звезда «Дневников вампира» Йен Сомерхолдер рассказал, что убило его карьеру

Звезда сериала «Дневники вампира» Йен Сомерхолдер откровенно объяснил, почему его актёрская карьера застопорилась. Подробностями он поделился в подкасте Haley on the Go.

Последней крупной работой артиста стал проект «Вампирские войны» 2019 года. Изначальный результат настолько не устроил Сомерхолдера, что он выдвинул Netflix ультиматум: либо полный творческий контроль, либо он покидает шоу. Платформа уступила, однако финансирования не предоставила. Актёр самостоятельно собрал более шести миллионов долларов на пересъёмки и в итоге довёл себя до больничной койки от переутомления. Несмотря на все усилия, сериал тихо закрыли после первого же сезона.

«Я посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Чувак, мне 40 лет». Я не хочу тратить два года своей жизни и целый год работать бесплатно, чтобы моя карьера зависела от решений какого-то руководителя», — сказал артист.

Также он обвинил одного из сотрудников Netflix в желании «показать власть», чтобы закрыть проект.

Сейчас бывший секс-символ полностью посвятил себя семье. Он живёт с женой и детьми на ферме и больше не строит иллюзий относительно возвращения в большое кино.

Йен Сомерхолдер — американский актёр, продюсер и бывшая модель, получивший мировую известность благодаря ролям Буна Карлайла в сериале «Остаться в живых» (Lost) и Дэймона Сальваторе в «Дневниках вампира». Родился 8 декабря 1978 года в Луизиане, с детства работал моделью, а затем сосредоточился на актёрской карьере. В последние годы отошёл от съёмок, занимается бизнесом и экологическими проектами, а также вместе с супругой, актрисой Никки Рид, ведёт фермерское хозяйство.

Ранее сообщалось, что Рики Мартин отменил свой концерт в Грузии, который должен был состояться 16 июля на автодроме в Рустави. Представители компании-организатора не скрывают недоумения и заявляют, что им не известны мотивы, побудившие артиста свернуть гастрольный план в самый последний момент. Сам исполнитель пока воздерживается от каких-либо публичных комментариев по данному поводу.