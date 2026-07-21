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21 июля, 06:34

В Липецке начался разбор завалов после крупного пожара

Губернатор Артамонов: Открытое горение на объекте в Липецке ликвидировано

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

В Липецке ликвидировали открытое горение на производственном объекте. По словам губернатора Игоря Артамонова, сейчас специалисты проводят проливку конструкций и начинают их разбор.

Огонь вспыхнул накануне на открытой площадке. Благодаря оперативным действиям спасателей погибших и пострадавших нет.

После завершения разбора завалов к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины происшествия.

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Напомним, в Липецке загорелась открытая площадка на территории промышленных объектов. Огонь охватил участок на улице Передельческой. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

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Оксана Попова
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