В Липецке начался разбор завалов после крупного пожара

В Липецке ликвидировали открытое горение на производственном объекте. По словам губернатора Игоря Артамонова, сейчас специалисты проводят проливку конструкций и начинают их разбор.

Огонь вспыхнул накануне на открытой площадке. Благодаря оперативным действиям спасателей погибших и пострадавших нет.

После завершения разбора завалов к работе приступят дознаватели МЧС России, которым предстоит установить причины происшествия.

Напомним, в Липецке загорелась открытая площадка на территории промышленных объектов. Огонь охватил участок на улице Передельческой. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.