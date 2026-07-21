Инфекция от рёбенка вызвала абсцесс лёгких у матери, всему виной соплеотсос

26-летняя жительница Первоуральска оказалась на больничной койке после попыток облегчить дыхание годовалому сыну. Женщина регулярно применяла назальный аспиратор, известный в народе как «соплеотсос».

Как узнал SHOT, вскоре состояние матери резко ухудшилось. Появился изматывающий сухой кашель, подскочила температура, а во рту начал ощущаться отчётливый привкус гнили. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение.

Специалисты диагностировали у пациентки абсцесс лёгкого. Это жизнеугрожающее состояние, при котором внутри органа формируется заполненная гнойным содержимым полость.

Причиной тяжёлой патологии стал тот самый бытовой прибор. Через устройство в организм женщины проникла инфекция, которой незадолго до этого переболел её ребёнок.

Медикам удалось избежать хирургического вмешательства. Пациентке назначили интенсивную десятидневную терапию антибиотиками.

Сейчас жизни молодой мамы ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей, восстанавливая здоровье после перенесённого недуга.

Ранее сообщалось, что сотрудница Верховного суда России впала в кому после мезотерапии в одной из московских клиник. По данным источника, 52-летней женщине во время процедуры вводили препараты с витаминами и гиалуроновой кислотой, после чего она почувствовала слабость и потеряла сознание. Утверждается, что пациентка более двух суток провела в коме, однако врачам удалось стабилизировать её состояние.