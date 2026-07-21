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21 июля, 08:01

В жилом доме в Москве загорелся электросамокат

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Inside Creative House

В жилом доме на северо-западе Москвы произошло возгорание электросамоката, находившегося в коридоре. Об этом пишет 360.ru.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие развернулось на Митинской улице. Сигнал о задымлении поступил экстренным службам, и на место незамедлительно выдвинулись расчёты столичного гарнизона.

Пожарные оперативно локализовали огонь на площади всего один квадратный метр, сейчас специалисты проверяют все этажи, чтобы убедиться, что никто не пострадал.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Токио вспыхнул крупный пожар на военной базе Асака. Густые клубы чёрного дыма встревожили граждан, живущих недалеко оттуда. На место оперативно выдвинулись пожарные.

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Владимир Озеров
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