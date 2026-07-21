В жилом доме в Москве загорелся электросамокат

В жилом доме на северо-западе Москвы произошло возгорание электросамоката, находившегося в коридоре. Об этом пишет 360.ru.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие развернулось на Митинской улице. Сигнал о задымлении поступил экстренным службам, и на место незамедлительно выдвинулись расчёты столичного гарнизона.

Пожарные оперативно локализовали огонь на площади всего один квадратный метр, сейчас специалисты проверяют все этажи, чтобы убедиться, что никто не пострадал.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Токио вспыхнул крупный пожар на военной базе Асака. Густые клубы чёрного дыма встревожили граждан, живущих недалеко оттуда. На место оперативно выдвинулись пожарные.