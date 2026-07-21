Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 08:02

Обломки дрона упали на территорию храма в Сочи, пострадала семилетняя девочка

Семилетняя девочка пострадала в Сочи после падения обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74

Семилетняя девочка пострадала в Сочи после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Ребенка госпитализировали для оказания медицинской помощи, угрозы жизни нет. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным оперативных служб, фрагменты БПЛА упали на территории храма в Центральном районе города.

На месте работают экстренные и специальные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Удар отражён: Российский кулак ПВО сжёг 209 «птичек» ВСУ за одну ночь
Удар отражён: Российский кулак ПВО сжёг 209 «птичек» ВСУ за одну ночь

А в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки погибло девять мирных жителей, еще 77 получили ранения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar