Обломки дрона упали на территорию храма в Сочи, пострадала семилетняя девочка

Семилетняя девочка пострадала в Сочи после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Ребенка госпитализировали для оказания медицинской помощи, угрозы жизни нет. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным оперативных служб, фрагменты БПЛА упали на территории храма в Центральном районе города.

На месте работают экстренные и специальные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.