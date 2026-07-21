Обломки дрона упали на территорию храма в Сочи, пострадала семилетняя девочка
Семилетняя девочка пострадала в Сочи после падения обломков БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Locomotive74
Семилетняя девочка пострадала в Сочи после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Ребенка госпитализировали для оказания медицинской помощи, угрозы жизни нет. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным оперативных служб, фрагменты БПЛА упали на территории храма в Центральном районе города.
На месте работают экстренные и специальные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
А в Белгородской области в результате атак ВСУ за сутки погибло девять мирных жителей, еще 77 получили ранения.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.