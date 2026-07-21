Осуждённый за пожар в клубе «Полигон» в Костроме Ионкин отправился на СВО
Обложка © ТАСС / Следственный комитет РФ
Военнослужащий Станислав Ионкин, которого приговорили к 20 годам колонии за поджог клуба «Полигон» в Костроме, оказался в зоне спецоперации. Об этом со ссылкой на источник сообщило ТАСС.
По данным собеседника агентства, осуждённый уже выполняет боевые задачи. Адвокат Ионкина Юрий Хромцов отказался комментировать эту информацию.
Суд утвердил 20-летний приговор Ионкину за пожар в «Полигоне» в конце августа 2024 года, но вернул ему боевые награды. Адвокат подсудимого тогда заявил, что теперь осуждённого можно отправить на СВО. В январе 2025-го Ионкин прибыл в колонию строгого режима, где уже имел право подать заявку на контракт с Минобороны, что он и сделал.
Напомним, следствие установило, что в 2022 году Ионкин пришёл в клуб пьяным и спровоцировал ссору с другим посетителем. Во время конфликта он выстрелил из ракетницы, от чего загорелся потолок здания. Погибли 13 человек, которые не сумели выбраться.
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