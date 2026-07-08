Госдума приняла закон о поддержке ушедших на СВО осуждённых

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на поддержку граждан, освобождённых от наказания в связи с призывом на военную службу или заключением контракта с Министерством обороны. Документ был внесён на рассмотрение правительством РФ.

Поправки вносятся в закон «О пробации в РФ». Они определяют особенности помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации после увольнения с военной службы. Основанием для запуска механизма станет личное заявление гражданина в уголовно-исполнительную инспекцию и последующее решение о целесообразности оказания содействия. Подать такое заявление можно будет в течение полугода со дня увольнения.

Как отмечается в пояснительной записке, данная инициатива призвана снизить уровень рецидива. Государство берёт на себя обязательства по психологической, медицинской, образовательной и иной поддержке, чтобы бывшие осуждённые, прошедшие службу, могли эффективно адаптироваться к мирной жизни и найти своё место в обществе.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект о включении помощи ветеранам СВО в цели благотворительной и волонтёрской деятельности. Речь идёт о социальной реабилитации, трудовой адаптации, профпереподготовке, психологической помощи и поддержке семей участников боевых действий, а также родственников погибших. По мнению авторов, это даст волонтёрским и благотворительным организациям доступ к государственной помощи — финансовой, организационной, информационной, консультационной, имущественной и методической.