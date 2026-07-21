Семейный подряд: Как сыновья Трампа ворвались в оборонный бизнес

Сыновья президента США Дональда Трампа вложились в оборонные стартапы уже после возвращения отца в Белый дом, а связанные с ними компании вскоре получили миллиардные заказы. Об этом сообщил профессор РГСУ, доктор юридических наук Юрий Жданов сайту MK.Ru.

Фонды Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего инвестировали как минимум в 15 компаний, работающих в сфере дронов, искусственного интеллекта, робототехники и военных разработок. После этого фирмы получили прямые федеральные контракты минимум на 3,2 млрд долларов и опционы ещё на 3,1 млрд, отметил собеседник.

«Дональд Трамп-младший инвестирует в оборонные технологии и в компании, стремящиеся получить заказы от Пентагона, через венчурную фирму 1789 Capital, которая, по словам её партнёров, придерживается «патриотического капитализма», — сказал профессор.

Крупнейшая доля средств пришлась на SpaceX и Anduril. Пять стартапов заключили первые государственные соглашения уже после вложений братьев и при второй администрации их отца.

Жданов полагает, что президентская семья могла заранее понимать, какие направления Пентагон сделает приоритетными. Белый дом и военное ведомство отвергают подозрения в особом отношении к компаниям.

Критики видят в этих сделках угрозу доверию к системе госзакупок. Юрист по вопросам этики Кэтлин Кларк отметила, что даже полезные для страны решения вызывают сомнения, когда родственники главы государства получают от них финансовую выгоду.

Ранее Life.ru рассказывал, что сыновья Дональда Трампа и дети главы Минторга США Говарда Лютника могут заработать на разработке крупного месторождения вольфрама в Казахстане. Их семьи получили 20% в компании Kaz Resources, которой власти США предварительно одобрили финансирование до $1,6 млрд.