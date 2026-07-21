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21 июля, 09:35

Семейный подряд: Как сыновья Трампа ворвались в оборонный бизнес

Профессор Жданов: Сыновья Трампа вложились в оборонные стартапы после выборов

Президент США Дональд Трамп (в центре) и его сыновья Эрик Трамп (справа) и Дональд Трамп - младший (слева). Обложка © ТАСС / AP / Alastair Grant

Президент США Дональд Трамп (в центре) и его сыновья Эрик Трамп (справа) и Дональд Трамп - младший (слева). Обложка © ТАСС / AP / Alastair Grant

Сыновья президента США Дональда Трампа вложились в оборонные стартапы уже после возвращения отца в Белый дом, а связанные с ними компании вскоре получили миллиардные заказы. Об этом сообщил профессор РГСУ, доктор юридических наук Юрий Жданов сайту MK.Ru.

Фонды Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего инвестировали как минимум в 15 компаний, работающих в сфере дронов, искусственного интеллекта, робототехники и военных разработок. После этого фирмы получили прямые федеральные контракты минимум на 3,2 млрд долларов и опционы ещё на 3,1 млрд, отметил собеседник.

«Дональд Трамп-младший инвестирует в оборонные технологии и в компании, стремящиеся получить заказы от Пентагона, через венчурную фирму 1789 Capital, которая, по словам её партнёров, придерживается «патриотического капитализма», — сказал профессор.

Крупнейшая доля средств пришлась на SpaceX и Anduril. Пять стартапов заключили первые государственные соглашения уже после вложений братьев и при второй администрации их отца.

Жданов полагает, что президентская семья могла заранее понимать, какие направления Пентагон сделает приоритетными. Белый дом и военное ведомство отвергают подозрения в особом отношении к компаниям.

Критики видят в этих сделках угрозу доверию к системе госзакупок. Юрист по вопросам этики Кэтлин Кларк отметила, что даже полезные для страны решения вызывают сомнения, когда родственники главы государства получают от них финансовую выгоду.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сыновья Дональда Трампа и дети главы Минторга США Говарда Лютника могут заработать на разработке крупного месторождения вольфрама в Казахстане. Их семьи получили 20% в компании Kaz Resources, которой власти США предварительно одобрили финансирование до $1,6 млрд.

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Владимир Озеров
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