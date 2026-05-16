Сын Трампа подаст в суд на Джен Псаки за клевету о мотивах его поездки в Китай

Сын американского президента Эрик Трамп объявил о намерении подать в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и телеканал MS Now за распространение клеветы. Инцидент связан с комментариями Псаки в эфире её шоу, где она предположила, что Эрик якобы ездил в Китай по коммерческим причинам вместе с отцом.

Трамп-младший настаивает, что поездка была личной и направлена на поддержку отца во время важного государственного визита. Он подчеркнул, что не имел коммерческих интересов в КНР.

Во время визита президента Дональда Трампа с 13 по 15 мая Эрик вместе с женой посетил Великую Китайскую стену, а переговоры лидеров США и Китая проходили в официальном формате. Дальнейшие детали судебного разбирательства пока не раскрываются.

Отметим, что после поездки в Поднебесную Дональд Трамп заявил, что поставки Тайваню американских вооружений на сумму 14 миллиардов долларов пока не одобрены. Глава США признал — его позиция напрямую обусловлена текущими переговорами Вашингтона с Пекином. Он назвал данный пакет «сильным козырем» в диалоге с китайской стороной.