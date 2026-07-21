В Кремле жёстко высказались о войсках НАТО на Украине: Допустить не можем
Песков заявил о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине
Присутствие военных подразделений НАТО на территории Украины является неприемлемым для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Для нас это неприемлемо. Такие действия мы допустить не можем», — сказал он.
По его словам, именно недопущение появления войск НАТО на Украине является одной из причин проведения специальной военной операции.
Напомним, ряд европейских государств, входящих в так называемую «коалицию желающих», прорабатывают создание Многонациональных сил для Украины (Multinational Force for Ukraine, MNF-U), которые могут быть развёрнуты после прекращения боевых действий и заключения мирного соглашения. Предполагается, что их задачами станут обеспечение безопасности, поддержка украинской армии и контроль за выполнением договорённостей. Россия заявляет, что рассматривает размещение любых иностранных военных контингентов на территории Украины как неприемлемое и предупреждает, что такие подразделения будут считаться законной военной целью.
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