«Мне нужно больше урожая»: Анита Цой с головой ушла в огородный бизнес
Певица Анита Цой рассказала о своём огороде с 20 теплицами
Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Анита Цой превратила увлечение садоводством в крупное дачное хозяйство с многочисленными теплицами, огородом и плодовым садом. О своих посадках певица рассказала Общественной Службе Новостей.
Всё началось с небольшой теплицы, где артистка выращивала картофель, морковь, свёклу и другие культуры. Позднее она увлеклась домашними заготовками и решила значительно увеличить объёмы урожая.
«А когда начала ещё закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая», — призналась Цой.
Сейчас на её участке расположено почти 20 теплиц с разными овощами.
Самостоятельно ухаживать за таким хозяйством артистка не пытается. Ей помогает команда профессиональных агрономов, которые подрезают и подкармливают растения, обогащают почву и защищают посадки от вредителей.
Помимо привычных овощей, на грядках певицы встречаются и менее распространённые культуры. В частности, Цой выращивает пекинскую капусту.
Ранее Анита Цой опровергла слухи об онкологии после госпитализации. Певица объяснила, что много лет живёт с болезнью Грейвса и теперь готовится к удалению щитовидной железы, поскольку лечение перестало помогать, а боли усилились.
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