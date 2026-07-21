«Мне нужно больше урожая»: Анита Цой с головой ушла в огородный бизнес

Анита Цой превратила увлечение садоводством в крупное дачное хозяйство с многочисленными теплицами, огородом и плодовым садом. О своих посадках певица рассказала Общественной Службе Новостей.

Всё началось с небольшой теплицы, где артистка выращивала картофель, морковь, свёклу и другие культуры. Позднее она увлеклась домашними заготовками и решила значительно увеличить объёмы урожая.

«А когда начала ещё закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая», — призналась Цой.

Сейчас на её участке расположено почти 20 теплиц с разными овощами.

Самостоятельно ухаживать за таким хозяйством артистка не пытается. Ей помогает команда профессиональных агрономов, которые подрезают и подкармливают растения, обогащают почву и защищают посадки от вредителей.

Помимо привычных овощей, на грядках певицы встречаются и менее распространённые культуры. В частности, Цой выращивает пекинскую капусту.

Ранее Анита Цой опровергла слухи об онкологии после госпитализации. Певица объяснила, что много лет живёт с болезнью Грейвса и теперь готовится к удалению щитовидной железы, поскольку лечение перестало помогать, а боли усилились.