Анита Цой опровергла слухи о смертельной болезни и раскрыла настоящий диагноз

Певица Анита Цой вынуждена была публично опровергнуть слухи о смертельном заболевании, которые распространились после её госпитализации в онкологический центр. Артистка пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей, что на самом деле стало причиной её обращения к врачам.

«У меня не рак! У меня болезнь Грейвса, с которой я живу давно, и теперь просто настало время удалить щитовидную железу. И по этой причине мне нужно было пройти процедуру облучения. Хватит плодить слухи», — заявила Цой.

Исполнительница уточнила, что диагноз ей был поставлен много лет назад, однако консервативное лечение перестало давать результат. Врачи приняли решение об оперативном вмешательстве и удалении поражённого органа, для чего потребовалась предварительная лучевая терапия.

По словам певицы, в последнее время болезнь доставляла ей сильные болевые приступы, терпеть которые стало просто невозможно. Именно это и стало причиной её обращения за экстренной медицинской помощью.