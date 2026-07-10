Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 08:35

Анита Цой опровергла слухи о смертельной болезни и раскрыла настоящий диагноз

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Певица Анита Цой вынуждена была публично опровергнуть слухи о смертельном заболевании, которые распространились после её госпитализации в онкологический центр. Артистка пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей, что на самом деле стало причиной её обращения к врачам.

«У меня не рак! У меня болезнь Грейвса, с которой я живу давно, и теперь просто настало время удалить щитовидную железу. И по этой причине мне нужно было пройти процедуру облучения. Хватит плодить слухи», — заявила Цой.

Исполнительница уточнила, что диагноз ей был поставлен много лет назад, однако консервативное лечение перестало давать результат. Врачи приняли решение об оперативном вмешательстве и удалении поражённого органа, для чего потребовалась предварительная лучевая терапия.

По словам певицы, в последнее время болезнь доставляла ей сильные болевые приступы, терпеть которые стало просто невозможно. Именно это и стало причиной её обращения за экстренной медицинской помощью.

«Дежурили около квартиры»: Фанаты Виктора Цоя затерроризировали его «сестру» Аниту
«Дежурили около квартиры»: Фанаты Виктора Цоя затерроризировали его «сестру» Аниту

Ранее Life.ru писал, что Анита Цой опровергла слухи о раке, объяснив, что её апрельская госпитализация была связана с лечением аутоиммунного заболевания щитовидной железы (болезни Грейвса) радиоактивным йодом, а не онкологией. Она записала видеообращение, чтобы развеять домыслы. Певица пояснила, что ей предстояло удаление щитовидной железы, и врачи назначили лечение.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Анита Цой
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar